Energia: Arrigoni (Lega), nominati i responsabili regionali del Dipartimento Energia Lega

- Sono stati nominati, d'intesa con i coordinatori regionali del partito, i responsabili regionali del Dipartimento nazionale energia della Lega. Complimenti a tutti i neo responsabili, che come richiesto da Matteo Salvini sono già al lavoro per intensificare i rapporti con la società civile, gli operatori del settore e con gli amministratori locali, per valorizzare le esperienze e diffonderle su tutto il territorio nazionale. Lo comunica il Senatore Paolo Arrigoni, responsabile nazionale del Dipartimento Energia della Lega, che dal giugno del 2019 ha il compito di coordinare il movimento per quanto riguarda le politiche energetiche e che negli scorsi giorni ha individuato i responsabili regionali. “L’energia è sempre più al centro dell'agenda politica e dello sviluppo economico del Paese, basti pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede 70 miliardi dedicati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica da spendere entro il 2026: 40 milioni al giorno!”, spiega Arrigoni. “La Lega è pronta a questa sfida, portando avanti i temi che l’hanno sempre distinta a partire dalla necessità di diminuire il costo delle bollette per famiglie e imprese, ridurre la dipendenza energetica del Paese, dal garantire la sicurezza del nostro sistema energetico al principio della neutralità tecnologica per tutelare e consentire la riconversione delle nostre filiere. In proposito, grazie anche all’aiuto di esperti e professionisti, sono già stati avviati dei gruppi di lavoro che si occuperanno di transizione energetica, strategia sull’idrogeno e sul gas naturale, rinnovabili e comunità energetiche, superbonus e efficientamento energetico, mobilità sostenibile, caro bollette e oneri di sistema”. (Rin)