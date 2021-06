Covid: Confartigianato Roma, riapertura spazi interni è boccata di ossigeno per ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riapertura degli spazi interni è una boccata di ossigeno anche per la ristorazione artigianale, nonostante la bella stagione porti a preferire gli spazi all'aperto. Ci aspettiamo un graduale ritorno dei clienti anche per le consumazioni all'interno dei locali e stimiamo di recuperare entro giugno almeno la metà delle perdite di circa 15 milioni di euro subite nel mese di maggio". Così in una nota Andrea Rotondo, Presidente Confartigianato Roma. (Com)