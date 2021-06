Difesa: Rizzo (M5s), mozione su Milite ignoto sia calendarizzata in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Rizzo, parlamentare del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, rileva che "oggi sono state presentate le iniziative per le celebrazioni per il centenario del Milite ignoto. Una ricorrenza, quella del 4 novembre - continua l'esponente del M5s in una nota -, di grande importanza che ci parla di una vicenda drammatica della nostra storia nazionale: giovani soldati, alcuni ancora ragazzi, chiamati al fronte a servire la Patria dalla coscrizione obbligatoria e morti nei campi di battaglia. Di alcuni di loro si sono ritrovati i corpi ma è stato impossibile dargli un nome. Per questo in quella parola 'ignoto' si riconosce tutta l'Italia e il suo monumento è monito affinché, tra popoli fratelli, non ci sia mai più la guerra". Rizzo aggiunge: "Sono il primo firmatario di una mozione sul Milite ignoto sottoscritta da quasi tutti i gruppi politici rappresentati in Parlamento e mi appello alla conferenza dei capigruppo e al presidente Fico affinché si trovi uno spazio per discutere ed approvare la mozione e rendere omaggio alla memoria di così tanti giovani che persero la vita nella Prima guerra mondiale". (Com)