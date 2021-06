Covid: Asl Rieti, sabato vaccini over 30 con J&J e prenotazione sul posto a Leonessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo ottenuto la scorsa settimana ad Osteria Nuova, Passo Corese e Amatrice, con la somministrazione di 720 dosi di vaccino complessive, il tour vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti, sabato 5 giugno farà tappa a Leonessa. La tappa numero quattro del Tour vaccinale, sarà ancora una volta dedicata agli over 30 anni con la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson; 240 le dosi disponibili. L'equipe vaccinale del Servizio di assistenza proattiva infermieristica aziendale farà tappa nel comune montano, presso il Poliambulatorio Asl Rieti, in corso San Giuseppe da Leonessa n.70 dalle ore 9:30 alle ore 17:30. Le prenotazioni avverranno direttamente sul posto a partire dalle ore 9:30. I cittadini dovranno essere muniti di tessera sanitaria e di un documento di identità in corso di validità. Lo comunica in una nota la Asl di Rieti.(Com)