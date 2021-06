India: il vaccino AstraZeneca verrà somministrato in 2 dosi a 12 settimane di distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi sono cambiamenti nella somministrazione del vaccino AstraZeneca in India, che a dispetto delle indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni continuerà a essere iniettato sugli adulti in due dosi a distanza di 12 settimane. Lo ha reso noto ha comunicato Vinod Kumar Paul, membro della commissione per la Salute dell’Istituto nazionale per la trasformazione dell'India (Niti Ayog), nel corso di una conferenza stampa. La stessa metodologia, ha affermato l’esperto, verrà applicata alla somministrazione del vaccino di produzione indiana Covaxin. “Negli ultimi giorni è salita alla ribalta la notizia che il Covishield (nome di AstraZeneca in India) verrà somministrato in una sola dose. Si tratta di una falsità”, ha dichiarato Paul invitando i giornalisti a “non diffondere disinformazione”.(Inn)