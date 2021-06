Covid: Ue, nuovi versamenti assistenza macrofinanziaria a Tunisia e Paesi balcanici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea, a nome dell'Unione europea, ha effettuato oggi ulteriori versamenti nell'ambito del pacchetto di assistenza macrofinanziaria (Amf) per il Covid-19 a Tunisia, Kosovo, Montenegro e Macedonia del Nord. Lo ha reso noto la Commissione europea spiegando che si tratta di 300 milioni di euro alla Tunisia, 50 milioni di euro al Kosovo, 30 milioni di euro al Montenegro e 80 milioni di euro alla Macedonia del Nord e che questi versamenti fanno parte del pacchetto di assistenza macrofinanziaria di 3 miliardi di euro concordato nel maggio 2020 per aiutare dieci partner dell'allargamento e del vicinato a mitigare le conseguenze economiche della pandemia Covid 19. Per la Tunisia, questa è la prima tranche del suo programma di Amf da 600 milioni di euro entrato in vigore nel maggio 2021. Data la natura di emergenza di questo sostegno, il primo esborso non è subordinato al rispetto di alcuna condizione politica specifica. (segue) (Beb)