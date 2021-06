Ecuador: presidente Lasso, al lavoro con Stati e privati per vaccini contro Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Avete un presidente che si batterà per voi nel mondo. Insisteremo con i nostri amici di Stati Uniti, delle Nazioni Unite, della Cina, dela Russia, del Canada e di tutti i paesi del mondo in cui si fabbricano vaccini, compresi Argentina e Brasile, perché ci sostengano in questa campagna”, ha detto Lasso auspicando anche la presenza di un’imprenditoria nazionale “solidale”. “È lora di dimostrare la solidarietà in modo concreto, preciso e immediato. Troveremo il modo di facilitare acquisti di vaccini con denaro privato per accelerare il processo”, ha detto il presidente rivolgendosi direttamente alle imprese: “Donate vaccini, voi lo potete fare, avete un obbligo morale nei confronti del popolo ecuadoriano. Da questa emergenza dobbiamo uscire tutti uniti. Donate vaccini, senza condizioni”, ha sottolineato. (segue) (Brb)