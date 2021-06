Ecuador: presidente Lasso, al lavoro con Stati e privati per vaccini contro Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale in Ecuador è stata a lungo attraversata da polemiche per alcune indagini aperte suol presunto uso preferenziale di farmaci da parte di personalità e funzionari di governo. Notizie che unite ad alcuni disservizi organizzativi hanno contribuito al ricambio di diversi ministri della Salute nel precedente governo di Lenin Moreno. “È finito il sistema dii salute com moneta di cambio per negoziati politici”, ha detto il capo dello Stato invitando la squadra di governo a lavorare con “efficienza”, “rivedere il sistema di acquisto delle medicine” e contrastare con i fatti la “corruzione che campeggia in tutto il sistema, al ministero della Salute come nel servizio di previdenza pubblica sociale”. (segue) (Brb)