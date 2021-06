Ecuador: presidente Lasso, al lavoro con Stati e privati per vaccini contro Covid-19 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana il governo ha allestito un portale dove il cittadino può conoscere il centro vaccinale a lui riservato e fissato un calendario degli interventi per età e fascia di popolazione. Fino al 15 giugno si vaccinano gli over 65 anni e quelli sopra i 590 con patologie. Al 15 luglio dovranno essere immunizzati tutti i cittadini fino a 64 anni e i minori di 49 con condizioni critiche, mentre al 30 agosto - nei piani del governo - il farmaco sarà stato somministrato a tutti gli ecuadoriani da 16 a 49 anni. Il piano si dovrebbe concludere al 5 di settembre, con le vaccinazioni effettuate a chi è rimasto escluso dalle fasi precedenti. Al 31 maggio, secondo i calcoli presentati da “Our World in data”, gli ecuadoriani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono stati pari all’8,8 per cento della popolazione totale. (Brb)