Speciale difesa: nasce a Roma il primo distretto militare “smart”

- Nascerà a Roma, nel complesso militare del Castro Pretorio, il primo “smart military district d’Italia”. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa. Il progetto coordinato della “Task Force per la valorizzazione immobili, l’energia e l’ambiente” del ministero della Difesa è stato realizzato grazie al supporto finanziario della Banca europea degli investimenti (Bei) e attraverso lo strumento di assistenza tecnica denominato Elena (European Local Energy Assistance). “Innovazione e rispetto dell’ambiente sono priorità per la Difesa come lo sono per la collettività nazionale. In quest’ottica ho chiesto la realizzazione di un piano di diagnosi energetiche e il rinnovamento delle infrastrutture della Difesa secondo il modello degli smart military district. Grazie a questa iniziativa, le Forze armate potranno intraprendere ulteriori progetti rivolti al risparmio energetico, alla razionalizzazione dei consumi e allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili”, ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in merito alla nascita del primo “smart military district” nel complesso militare del Castro Pretorio di Roma che includerà i comprensori militari di Palazzo Aeronautica, le caserme “Romagnoli”, “Macao”, “Pio IX” e l’insediamento di via Marsala. (Res)