Speciale difesa: Al Sisi incontra presidente compagnia cantieristica navale tedesca Lurssen

- Il presidente Abdel Fatah al Sisi ha ricevuto oggi Peter Lurssen, presidente della compagnia di cantieristica navale tedesca Lurssen, militare e civile, alla presenza del comandante della Marina militare, generale Ahmed Khaled. Lo riferisce una nota del portavoce presidenziale Bassam Radi. Durante il colloquio le parti hanno discusso il rilancio dell’industria marittima in tutti i suoi aspetti in Egitto e lo sviluppo della cantieristica egiziana, la formazione degli equipaggi egiziani e degli sforzi per migliorare le capacità dei quadri egiziani in conformità con gli standard internazionali. Quello di oggi è il secondo di Al Sisi avvenuto nel 2021 con i rappresentanti della compagnia tedesca dopo quello avvenuto lo scorso 13 gennaio. Al Sisi e Lurssen avevano avuto un altro incontro nell’agosto del 2020. (Cae)