Speciale difesa: Azerbaigian-Turchia, il 3 giugno incontro a Baku per dialogo militare di alto livello

- Il 13mo incontro del dialogo militare ad alto livello azerbaigiano-turco inizierà a Baku il 3 giugno per una discussione sfaccettata sulla cooperazione militare bilaterale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa azerbaigiano. "Il 3 giugno, il 13mo incontro del dialogo militare di alto livello azerbaigiano-turco inizierà i suoi lavori a Baku. L'incontro discuterà lo stato attuale della cooperazione bilaterale tra l'Azerbaigian e la Turchia in materia di sicurezza, aspetti tecnico-militari, industria della difesa e in altri ambiti", ha affermato il ministero. La precedente edizione del dialogo ad alto livello è stata ospitata dall'Azerbaigian nel 2019 e quella ancora prima è stata ospitata dalla Turchia nel 2018, mentre nel 2020 non si sono tenute consultazioni. (Rum)