Speciale difesa: Russia, Sistema penitenziario, verifiche Navalnyj nella colonia effettuate ogni due ore

- I funzionari della colonia penale IK-2 del Servizio penitenziario federale della Federazione Russa per la regione di Vladimir effettuano, in conformità con la legge, ispezioni dell'attivista Aleksej Navalnyj una volta ogni due ore, non ogni ora. Lo ha dichiarato un rappresentante dell'istituto correttivo nel corso dell'udienza in tribunale nel quadro del processo avviato dall'attivista contro la direzione della colonia penale. La difesa di Navalnyj contesta l'inclusione dell'assistito nel registro dei detenuti come "incline alla fuga", status che comporta ispezioni frequenti, anche nelle ore notturne. "Il controllo dei detenuti inclini alla fuga e la registrazione preventiva sono regolati dall'ordinanza del ministero della Giustizia. Il controllo della presenza dei condannati iscritti nel registro preventivo in quanto persone propense alla fuga viene effettuato ogni due ore. Non un'ora, non mezz'ora, non tre. Questi fatti sono registrati nei resoconti giornalieri", ha dichiarato il rappresentante della colonia. Il 26 aprile il tribunale distrettuale Petushinskij ha ricevuto tre segnalazioni da parte di Navalnyj contro la gestione della colonia. (Rum)