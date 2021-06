Speciale difesa: il capo del Pentagono Austin, Cina e Russia non ci faranno perdere il sonno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “non perderanno il sonno” a causa di quel che dicono i leader di Cina e Russia, che cercano di trarre vantaggio dalle polemiche legate agli sforzi per favorire inclusione e diversità nelle forze armate. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, in un’intervista all’emittente “Cnn” rilasciata in occasione del Memorial Day. “Non perderò un minuto di sonno per quel che dicono i leader cinesi o per quel che dice (il presidente russo) Vladimir Putin. Mi concentro sulla difesa del mio Paese, cercando di assicurare che quel che occorre fare venga fatto con efficacia”, ha dichiarato il capo del Pentagono. Parole che arrivano dopo che alcuni esponenti del Partito repubblicano, fra i quali in particolare il senatore Ted Cruz, hanno criticato la campagna di reclutamento presentata dall’Esercito statunitense nelle scorse settimane, con il racconto della vita personale di cinque soldati. (Cip)