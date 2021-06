Speciale difesa: Lenarcic, nei prossimi mesi obiettivo Ue è sviluppo capacità in Nrbc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi mesi uno degli obiettivi principali dell'Unione europea sarà promuovere le capacità nel campo della sicurezza rispetto alle minacce nucleari-radiologiche-chimiche e batteriologiche (Nrbc). Lo ha detto il commissario europeo alla Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in audizione alla sottocommissione difesa e sicurezza del Parlamento europeo. "Nel mondo le minacce nrbc (nucleari-radiologici-chimici-batteriologici) rappresentano un pericolo onnipresente, per la sanità e la sicurezza" e c'è una "grande varietà di situazioni complesse", ha detto. In questo contesto, "l'Ue resta impegnata nell'affrontare le minacce" e "ha sostenuto gli Stati membri nell'affrontare i rischi", ha aggiunto. Lenarcic ha sottolineato che "le minacce nrbc sono presenti e vanno oltre le frontiere", come dimostrato dal Covid. (Beb)