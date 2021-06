Speciale difesa: Centro sportivo remiero della Marina militare ospiterà la terza prova della World Rowing Cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 43 anni di distanza dallo storico Trofeo Bertocco il canottaggio internazionale torna a Sabaudia: dal 4 al 6 giugno presso il Centro sportivo remiero della Marina militare si disputerà la terza prova della World Rowing Cup, la Coppa del Mondo di Canottaggio. Lo riferisce un comunicato stampa. Ultima regata prima delle Olimpiadi di Tokyo, la World Rowing Cup consentirà ai canottieri di tutto il mondo di gareggiare su un bacino che è molto simile, per condizioni ambientali, a quello giapponese dove si svolgeranno le regate olimpiche. "Il Centro Sportivo Remiero della Marina militare aprirà, per tre giorni, le sue porte al mondo intero – spiega l'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo Ufficio affari generali della Marina militare - Siamo pronti ad accogliere con molto entusiasmo gli oltre 300 atleti per un momento di sport di esperienze ed emozioni ai massimi livelli e di grande condivisione. Lo svolgimento della III Prova di Coppa del Mondo è la dimostrazione che lo sport può aiutarci a ripartire e a superare l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto nell'ultimo anno. Un'opportunità di guardare avanti e di farlo tutti insieme". (Com)