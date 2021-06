Rai: Pollastrini (Pd), il centro di Milano aiuta a unire il Paese, non capirlo è pura miopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un nuovo centro di produzione radiotelevisiva a Milano aiuta a unire il paese. Non capirlo è pura miopia". Così in una nota la deputata Pd Barbara Pollastrini. "Se ne discute da circa trent’anni. Basterebbe raccogliere i resoconti parlamentari per comprendere l’assurdità di rinvii che non hanno certo rafforzato la Rai. L’area del Portello può accogliere professionismi, idee e sperimentazioni. È una scommessa per offrire un'opportunità in più di creatività e lavoro che non toglierà a nessuno ma allargherà occasioni a partire dai giovani e dalle donne", osserva Pollastrini, assicurando: "Nessuna contrapposizione con Saxa Rubra: i derby che mi piacciono sono quelli calcistici e non tra vocazioni predestinate. È un investimento per rendere più innovativo e più condiviso il servizio pubblico che resta prezioso e insostituibile". (Com)