Kosovo-Serbia: Usa, Palmer e Montgomery in lizza per ruolo di inviato per il dialogo

- Il vice assistente del segretario di Stato Usa Mathew Palmer e la vice assistente per l'Europa Molly Montgomery sono i candidati in lizza per sostituire Richard Grenell come nuovo inviato speciale di Washington per il dialogo tra Pristina e Belgrado. E' quanto riferisce l'emittente "Klan Kosova" citando fonti della stampa di Belgrado. Queste stesse fonti indicano che il nuovo inviato speciale Usa per il dialogo sarà nominato a breve. (Alt)