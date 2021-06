Kosovo: ministero Esteri spagnolo a "Nova", non si prevede apertura di ufficio di collegamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dal portale d'informazione "Demokracia.com", che citava fonti diplomatiche a Bruxelles, la Spagna, uno dei cinque Paesi membri dell'Ue che non riconosce l'indipendenza del Kosovo, avrebbe dobuto aprire nel prossimo futuro un ufficio di collegamento a Pristina. Secondo quanto indicato, un ruolo decisivo in questo passo importante nei rapporti tra Madrid e Pristina sarebbe stato svolto dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ex ministro degli Esteri spagnolo. L'ufficio di collegamento della Spagna a Pristina, secondo il sito web, avrebbe dovuto aprire nell'ambito della missione Unmik, ma prima le autorità di Madrid avrebbero dovuto informare le istituzioni kosovare della presenza di tale sede di rappresentanza nel Paese. (Spm)