Indonesia: aziende contrarie all'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (2)

- Le aziende sono però categoricamente contrarie a un aumento della pressione fiscale, che a loro dire rischierebbe di compromettere un quadro economico e dei consumi ancora incerto a causa del livello tuttora elevato di contagi da coronavirus nel Paese. Roy Mandey, presidente dell'Indonesian Retail Enterpreneurs Association - l'associazione di categoria dei rivenditori al dettaglio - ha rivolto un appello al governo a "studiare più approfonditamente l'impatto di queste politiche". A promuovere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto è soprattutto il ministro delle Finanze, Sri Mulyani Indrawati, secondo cui intervenire sul fronte della tassazione indiretta è la via maestra per far fronte alla difficile situazione finanziaria del Paese. (Fim)