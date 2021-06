Ocse: segretario Cormann, organizzazione è una "forza in tutto il mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) è "una forza importante in tutto il mondo". Lo ha detto il nuovo segretario generale dell'ocse, l'australiano Mathias Cormann, durante il suo discorso di insediamento. "Il nostro obiettivo principale come dice la convenzione è preservare le libertà individuali rafforzando il benessere sociale, economico delle nostre popolazioni", ha detto Cormann. Secondo il nuovo segretario generale è necessario trovare delle riposte ad un "certo numero di questioni specifiche". "Dobbiamo massimizzare la forza di questa ripresa economica" e questo sarà possibile "grazie ad una crescita pulita, più sostenibile più forte", ha continuato Cormann, secondo il quale è necessario lavorare "prima di tutto sul cambiamento climatico per raggiungere un livello di emissioni vicino allo zero dal 2050". Il segretario ha poi posto l'accento sull'importanza di finalizza un "approccio" per arrivare alla tassazione delle multinazionali del settore digitale. "Dobbiamo continuare a cogliere le opportunità legate alla trasformazioni digitali delle nostre economie mettendo l'accento su una migliore gestione dei rischi", ha poi detto Cormann.(Frp)