Ambiente: Mite, impegno a favore di mobilità sostenibile grazie a misure Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ulteriori incentivi - precisa la nota - pari a 180 milioni di euro sono previsti per il periodo 2021-2024 ai residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria che rottamano autovetture omologate fino alla classe euro 3 o motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi. A tali soggetti è riconosciuto un buono mobilità di 1.500 euro per ogni autovettura o di 500 euro per motociclo rottamati. Tale buono può essere utilizzato entro tre anni per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita. Il decreto attuativo è all’esame delle amministrazioni statali concertanti, si prevede entro l’anno l’avvio degli incentivi. Inoltre - spiega il ministero - con il Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (Primus) sono stati ammessi a finanziamento nell’ultimo trimestre 2020 per un impegno complessivo di 15 milioni di euro, 49 progetti presentati da altrettanti Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti riguardanti le azioni di realizzazione di nuove piste ciclabili, sviluppo della sharing mobility in ambito urbano e sviluppo delle attività di mobility management presso le sedi delle amministrazioni dello Stato (sedi centrali e periferiche), delle amministrazioni territoriali, delle scuole e delle università. Con particolare riferimento alle misure relative alla promozione della bicicletta sono stati finanziati 42 km di piste ciclabili in sede propria, circa 1.450 posti bici in rastrelliere e velostazioni, oltre 500 stalli di sosta in postazioni per il bike sharing e oltre 500 mila euro di incentivi per i cittadini per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita". (segue) (Com)