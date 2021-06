Ambiente: Mite, impegno a favore di mobilità sostenibile grazie a misure Pnrr (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È infine - prosegue la nota - all’esame delle amministrazioni statali concertanti il decreto attuativo del programma di finanziamento destinato a progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale e di piste ciclabili, istituito dal decreto legge 14 ottobre 2019, n.111 (c.d. 'dl Clima') con le modifiche apportate dall’articolo 229 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. 'decreto Rilancio'). È previsto un impegno complessivo di risorse di 40 milioni di euro per il finanziamento di progetti presentati dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria, ovvero da comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera di corsie preferenziali e/o piste ciclabili, anch’essi situati in zone interessate dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria. Tra le iniziative seguite dal ministero della Transizione ecologica va menzionato il lancio del Programma sperimentale buono mobilità con il quale con un impegno complessivo di risorse di circa 200 milioni di euro, è stato riconosciuto per l’anno 2020 a tutti i maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, un 'buono mobilità' pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a euro 500, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autoveicoli. In particolare - conclude la nota - sono stati erogati circa 660 mila buoni mobilità con i quali sono state acquistate circa 485 mila biciclette, 165 mila micro-veicoli a propulsione elettrica (monopattini, etc..) e circa 13 mila servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autoveicoli". (Com)