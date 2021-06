Decreto Sostegni bis: Assoeventi, in moratoria mutui c'è trucco contro imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'articolo 16 del decreto Sostegni bis "ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria sui mutui bancari e sui contratti di leasing, ma ha limitato tale moratoria alla sola quota capitale". Lo afferma Michele Boccardi, presidente di Assoeventi, l'associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding. "In sostanza - spiega - alla fine di giugno le imprese dovranno corrispondere all'istituto finanziatore la quota interessi. Come è noto, l'ammortamento usato nella stragrande maggioranza dei casi è quello cosiddetto 'francese' per cui le rate hanno quote di capitale crescenti e quote di interesse decrescenti. Nel dl Sostegni bis c'è quindi un trucco contro le imprese che viene fatto passare per un regalo. Inoltre queste stesse imprese finiranno nella blacklist bancaria, cosicché si troveranno nel 2022 con un rating tale da non essere più finanziabili. Oltre al danno, la beffa", afferma Boccardi, secondo cui "è di tutta evidenza che i prestiti che si trovano nel primo quinquennio di ammortamento, e sono la maggioranza in questo momento per le pmi, hanno quote di interesse molto elevate. Il beneficio della moratoria sui mutui bancari e sui contratti di leasing, pertanto, sarebbe ridotto e in conseguenza l'esborso praticamente insopportabile. Tale misura è particolarmente inopportuna in questo momento perché una parte molto significativa delle imprese sta ora reimmettendosi nel ciclo produttivo e, ovviamente, ha maggiore necessità di capitale corrente. In audizione sul dl Sostegni bis in commissione Bilancio alla Camera – conclude Boccardi – ho chiesto al governo e alle forze politiche di correggere questo grave errore".(Com)