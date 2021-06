Sardegna: il 5 e 6 giugno le giornate Fai di primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 5 e domenica 6 giugno 2021 appuntamento in Sardegna con la 29ma edizione delle Giornate Fai di Primavera, dal 1993 il più importante evento dedicato al patrimonio culturale che celebra arte, storia e natura in Italia. La grande manifestazione di piazza del Fai – Fondo per l'Ambiente Italiano, che in Sardegna non si è potuta svolgere nella data inizialmente programmata - 15 e 16 maggio - a causa della zona arancione, nel primo fine settimana di giugno tornerà a coinvolgere i cittadini grazie all'apertura di 9 luoghi in tutta la regione, alcuni dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale. L'edizione di quest'anno delle Giornate Fai di Primavera è stata insignita della Targa del presidente della Repubblica. Tutti i visitatori potranno sostenere il Fai nella sua mission di cura, tutela e valorizzazione, con una donazione - del valore minimo di 3 euro ma soprattutto potranno iscriversi al Fai sia online oppure nei diversi siti d'Italia durante l'evento. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l'ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, avrà i posti limitati. La manifestazione è realizzata con il supporto di Protezione Civile, Arma dei Carabinieri e Croce Rossa Italiana, da anni al fianco del FAI in questa iniziativa. In Sardegna potranno essere visitati il complesso di San Pietro di Silki a Sassari, la chiesa di Nostra Signora di Bonaria a Osilo (Ss), il nuraghe Tuttusoni e Torre Vignola ad Aglientu (Ss) a San Giovanni di Sinis e Capo San Marco a Cabras (OR), il Monte Ortobene e la sua Grazia a Nuoro, la chiesa di san Pantaleo a Dolianova (Ca), le Saline dei Conti Vecchi ad Assemini (Ca), Punta Don Diego a Palau (Sa) e la batteria Militare Talmone. (Rsc)