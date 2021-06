Umbria: Bori (Pd), maglia nera in sanità, Regione non ha speso 35 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra queste risorse ci sono quelle dell’Umbria – prosegue Bori – dove, stando a quanto riferito dal ministero della Salute, risultano accantonati 35 milioni di euro. Un fatto grave, se accompagnato al fatto che Regioni limitrofe, come la Toscana, o per esempio l’Emilia Romagna, risultano aver speso tutto quanto a loro disposizione. Qual è il motivo secondo il quale la nostra Regione non ha speso questi soldi? In Umbria non esistono esigenze da risolvere e aspetti da potenziare? O in Umbria mancano le idee e la capacità di programmazione? Chiediamo una risposta ad un legittimo dubbio, che gli umbri hanno il diritto di veder chiarito”, conclude il capogruppo del Pd umbro. (Ren)