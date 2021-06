Repubblica Ceca: nel primo trimestre 2021 il Pil ha perso il 2,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Repubblica Ceca è sceso del 2,1 per cento su base annua nel primo trimestre del 2021. Lo afferma l'Ufficio ceco di statistica (Csu) sulla base della revisione della stima precedente. Rispetto al trimestre precedente il calo è stato dello 0,3 per cento. Nonostante il dato negativo, causato in particolare da un crollo dei consumi, il valore aggiunto lordo (Val) è aumentato dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente. Secondo gli analisti, i numeri pubblicati oggi confermano la resistenza dell'economia ceca di fronte alle conseguenze della pandemia di coronavirus. (Vap)