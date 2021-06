Israele: premier incaricato Lapid prosegue trattative per formare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono in Israele le negoziazioni per la formazione di un governo di unità nazionale, a un giorno dalla scadenza del mandato affidato dal presidente Reuven Rivlin al leader del partito di centro Yesh Atid, Yair Lapid. Durante la giornata odierna Lapid avrà un incontro presso il Kfar Hamaccabiah Hotel di Ramat Gan (Tel Aviv) con i leader delle formazioni politiche che hanno annunciato il loro appoggio al governo: Naftali Bennet (Yamina), Avigdor Lieberman (Yisrael Beytenu) e Gideon Sa'ar (New Hope). Secondo quanto riporta il quotidiano “Jerusalem Post”, un portavoce di Yamina ha affermato che le squadre di negoziatori hanno lavorato tutta la notte per appianare le divisioni e dare vita a un governo di unità nazionale, sottolineando che vi sarebbero stati “progressi significativi”. (segue) (Res)