Israele: premier incaricato Lapid prosegue trattative per formare governo (2)

- Lapid avrà tempo fino a domani alle 23:59 per formare una coalizione di governo, in caso contrario dovrà rimettere il mandato. Una volta che Lapid informerà il presidente di avere una coalizione di governo, la Knesset (parlamento israeliano) avrà sette giorni per votare la fiducia. Il portavoce della Knesset Yariv Levin (Likud) ha detto che deciderà il calendario del voto in parlamento solo dopo che Lapid avrà informato Rivlin, ma fonti del Likud sostengono che Levin, in accordo con Neyanyahu, potrebbe decidere di posticipare il voto di fiducia fino all'ultimo giorno consentito dalla legge per esercitare maggiore pressione sull’ex alleato Bennett che, in base agli accordi con Lapid, dovrebbe guidare il governo fino al settembre 2023 per poi cedere il testimone a Lapid. (segue) (Res)