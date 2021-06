Israele: premier incaricato Lapid prosegue trattative per formare governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per mettere in difficoltà i negoziati tra Yesh Atid e Yamina, il Likud ha inviato una lettera al consigliere legale della presidenza, Udit Corinaldi-Sirkis, contestando la legittimità di Bennett a guidare un governo senza essere premier incaricato. Corinaldi-Sirkis ha risposto che per legge, il membro della Knesset incaricato di formare un governo può fungere da primo ministro supplente, come farà Lapid. Il Likud ha anche chiesto a Corinaldi-Sirkis di richiedere a Lapid di informare il presidente sulla composizione precisa della coalizione. La consigliere legale ha accolto tale richiesta. Secondo i media israeliani, l'obiettivo del Likud era chiarire l’eventuale presenza del partito islamista Ra'am (Lista araba unita) del parlamentare Mansour Abbas, che vanta quattro seggi alla Knesset. Fonti di Ra'am, citate dai media israeliani, hanno affermato che la questione del sostegno o meno al governo, all’interno o all’esterno della coalizione, verrà sottoposta al vaglio del Consiglio della Shura del movimento. (segue) (Res)