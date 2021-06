Israele: premier incaricato Lapid prosegue trattative per formare governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada per la formazione di un governo di unità nazionale molto eterogeneo con anime dell’estrema destra e della sinistra insieme in un’unica coalizione ha suscitato forti critiche. Il più bersagliato è Naftali Bennett, che dopo l’annuncio di un’alleanza con Lapid lo scorso 30 maggio ha subito, anche all’interno del suo partito, accuse di voler entrare in un di sinistra. Ulteriore opposizione all'accordo è giunta ieri sera dalla leadership spirituale del partito ultra-ortodosso dell'Ebraismo Torah Unita, un alleato di lunga data di Netanyahu. In una lettera, il Consiglio dei saggi della Torah del partito ha scritto che se il governo Lapid verrà formato, rappresenterà "un atto di sfida al Cielo e un peccato grave”. (segue) (Res)