Israele: premier incaricato Lapid prosegue trattative per formare governo (5)

- Non mancano inoltre difficoltà e dissidi all’interno della futura coalizione, soprattutto sull’assegnazione dei portafogli ministeriali. In segno dell'accordo emergente, New Hope e Yamina hanno deciso di rinunciare a mantenere la posizione di presidente della Knesset per tutto il mandato del governo. I due partiti avevano precedentemente insistito affinché ciascuno potesse ricoprire la carica metà mandato ciascuno. Uno dei maggiori punti di attrito, ancora non risolto, è l'insistenza della numero di Yamina, la parlamentare ed ex ministro della Giustizia Ayelet Shaked, di far parte della giuria che seleziona i giudici dell'Alta corte e di essere anche nominata ministro per lo Sviluppo del Negev e Galil. Shaked vuole quei ruoli in aggiunta a quello di ministro dell'Interno, già concordato. Tuttavia, le sue richieste si scontrano con gli accordi precedentemente fatti da Lapid con altri due potenziali partner della coalizione, i partiti Yisrael Beytenu e il partito Laburista. Infatti, il ruolo all’interno della commissione per le nomine giudiziarie era già stato previsto per il leader laburista Merav Michaeli. Tuttavia, lo stesso Michaeli ha dichiarato ieri che il partito di centrosinistra "resta completamente impegnato ad appoggiare ogni sforzo” per formare un governo. (Res)