Imprese: Fs italiane, "La Freccia" celebra con Emma il ritorno della musica live (2)

- Non manca lo sport: l’11 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma, la Nazionale italiana sfida la Turchia inaugurando la 16esima edizione degli Europei di calcio. Per l’occasione La Freccia intervista il trio comico Gli Autogol, che ha firmato il brano Coro Azzurro, con la partecipazione di Arisa e Ludwig. E poi l’arte: si va a Venezia per la 17esima Mostra Internazionale di Architettura, che esplora le potenzialità dell’abitare alla ricerca della giusta armonia tra uomo e natura, e per conoscere le realtà più interessanti della Laguna dedicate al contemporaneo. Un percorso alternativo coinvolge anche Genova, tra musei, gallerie private e spazi indipendenti votati alla sperimentazione. C'è anche la moda, con i Saloni di Pitti Uomo e Bimbo. La kermesse fiorentina torna in presenza e festeggia la sua 100esima edizione unendo le collezioni Uomo con quelle dedicate ai più piccoli. La Freccia di giugno si può sfogliare e leggere in formato digitale su Fs News, e su carta nei FrecciaLounge e FrecciaClub, in copia cellofanata e personale, che i lettori possono prendere e portare via. Insieme a un piccolo volume dal titolo “In viaggio con” che raccoglie tutte le interviste dell’omonima rubrica, curata da Andrea Radic, pubblicate sul mensile dal 2017 a oggi. Una raccolta di voci e volti più o meno famosi, artisti, sportivi donne e uomini di cultura testimonial delle Frecce Trenitalia e del treno come mezzo di viaggio comodo e piacevole, anche e soprattutto per la compagnia. (Com)