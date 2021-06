Ue: Gentiloni, lieti di scelta Zucman a Osservatorio fiscale, contributo di alto livello scientifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea si rivolge al direttore generale dell'Osservatorio fiscale europeo, Gabriel Zucman, per avere da lui contributi di alto livello scientifico. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di lancio dell'Osservatorio fiscale europeo, rispondendo a delle domande circa la scelta della figura di Zucman. "Siamo molto lieti dell'opportunità di avere Gabriel Zucman nel nostro Osservatorio fiscale. E' una personalità di alto profilo accademico. Questo profilo è perfetto per il tipo di contributo che chiediamo all'Osservatorio fiscale", ha detto. "Non gli stiamo chiedendo di diventare portavoce della Commissione, ma di darci contributi di alto livello scientifico e sono sicuro che sarà questo il caso", ha sottolineato. (Beb)