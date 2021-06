Difesa: Rosoboronexport, diversi Paesi interessati ad acquisto nuovi Su-57

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni Paesi, orientativamente cinque, stanno valutando l'acquisto del caccia russo ultima generazione Su-57. Lo ha affermato Aleksandr Mikheev, direttore generale di Rosoboronexport, società del gruppo russo Rostec per l'esportazione del materiale bellico e degli armamenti. "Certo, stiamo negoziando con diversi Paesi, ci sono richieste. Nel sud-est asiatico quattro o cinque paesi sono interessati", ha dichiarato il direttore di Rosoboronexport. Il Su-57 è un caccia multiruolo di quinta generazione progettato per colpire tutti i tipi di bersagli aerei, terrestri e di superficie. Il contratto per la fornitura dei primi 76 caccia alle Forze aerospaziali russe è stato firmato al forum Army-2019; il primo velivolo è stato consegnato nel 2020. (Rum)