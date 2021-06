Fondi Lega: caso Lfc, Manzoni e Di Rubba in aula nel tribunale di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È cominciata alle 11 l'udienza del processo in abbreviato in cui sono imputati i due contabili della Lega, Andrea Manzoni e Antonio Di Rubba, per peculato e turbativa d'asta nell'ambito della compravendita di un capannone a Cormano. Attraverso l'acquisto, che era stato fatto dalla Lombardia Film Commission, sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Entrambi gli imputati al momento si trovano in aula nel tribunale di Milano in attesa di sentenza: il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi hanno chiesto 4 anni e 8 mesi per Di Rubba e 4 anni per Manzoni.(Rem)