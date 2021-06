Giustizia: Salvini, referendum non sono contro i magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader della Lega, Matteo Salvini, "senza una giustizia sana, giusta, efficace ed indipendente l’Italia non sarà mai un Paese sviluppato". Intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dei referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito Radicale, l’ex ministro dell’Interno ha proseguito: "Questi referendum non sono contro i magistrati, ma li vogliamo portare avanti con i magistrati, con gli avvocati, con la parte sana della giustizia italiana: non ci interessano i lottizzati, i capi corrente. Oggi è una bellissima giornata per la democrazia in generale. I referendum sono la più trasparente, partecipata forma di democrazia diretta". Salvini ha, poi, proseguito. "Nel fine settimana del 2-3-4 luglio contiamo di raccogliere centinaia di firme, l’obiettivo è di arrivare ad almeno un milione". I sei quesiti referendari riguardano l'elezione del Consiglio superiore della magistratura, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, i limiti agli abusi della custodia cautelare, l'abolizione del decreto Severino.(Rin)