Ue: von der Leyen, Procura vigilerà su sana gestione fondi

- La Procura europea (Eppo) vigilerà con attenzione sulla sana gestione dei fondi dell'Unione europea, compresi quello del piano Next Generation Eu. Questo il commento via Twitter della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all'avvio oggi della Procura europea. "La Procura europea è ora operativa. Vigilerà con attenzione sulla sana gestione dei fondi dell'Ue, compreso il nostro piano di rilancio Next Generation Eu. Proteggere il denaro dei contribuenti è fondamentale", ha scritto. (Beb)