Roma: Casu (Pd), svastiche a hub vaccini Termini sfregio a operatori e cittadini

- “A Roma, nel cuore del Lazio locomotiva d'Italia per la campagna vaccinale, uno sfregio nei confronti di tutti gli operatori che si stanno adoperando per sconfiggere la pandemia, e nei confronti dei tantissimi cittadini che stanno scegliendo di vaccinarsi ogni giorno”. Lo afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu, in merito alle svastiche apparse vicino all’università vaccinale di Termini. “Non stupisce che, chi per ignoranza guarda con nostalgia alle pagine più nere della storia dell'umanità, scelga oggi di colpire al simbolo della battaglia che tutti insieme stiamo combattendo per la sicurezza e la salute di tutti, a cominciare dai più deboli - continua Casu - Rispondiamo alla loro stupidità con una certezza: la battaglia contro il Covid 19 sta dimostrando quanto siano radicati nella nostra comunità i valori della Costituzione. A Roma e in Italia, fascisti e nazisti non vinceranno mai”. (Com)