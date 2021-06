Roma: 4 spacciatori arrestati in 24 ore, sequestrata cocaina e contante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia di Stato del IX distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, hanno arrestato P.V. cittadino romeno di 39 anni. Durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato l'uomo all'interno di un'autovettura, fermo in un parcheggio mentre parlava con altre persone che, alla vista della volante, si sono immediatamente allontanate. Quando gli agenti si sono avvicinati allo stesso, questo, spontaneamente ha consegnato loro un involucro contenente cocaina pari a 0,60 grammi. Perquisita l'autovettura, sono stati trovati 4,8 grammi di marijuana e ulteriori 14,8 grammi di cocaina. Accompagnato negli uffici di polizia, l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà perché è risultato non aver mai conseguito la patente. (segue) (Rer)