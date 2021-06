Roma: 4 spacciatori arrestati in 24 ore, sequestrata cocaina e contante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della sezione volanti, diretta da Marco Sangiovanni, durante un controllo in via Manfredonia, nota piazza di spaccio, hanno arrestato B.K.A., cittadino tunisino di 39 anni, mentre si accingeva a consegnare un involucro ad una donna. I due, sono stati immediatamente fermati, e dopo la perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di 2,4 grammi di cocaina e 765 euro in contanti. Dopo un'intensa attività d'indagine, gli uomini del V distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, hanno arrestato T.M. donna italiana di 49 anni. Durante un servizio di osservazione, è stata notata in zona Quarticciolo, mentre cedeva ad alcune persone qualcosa prelevata dalla mascherina che indossava. Immediatamente, i poliziotti, hanno fermato la donna, e all'interno della sua mascherina, sono stati trovati 0,7 grammi di cocaina, mentre nei pressi del muretto dive stazionava, sono stati trovati ulteriori 16,2 grammi di cocaina. All'interno della sua borsetta, venivano trovati 45 euro in contanti. (segue) (Rer)