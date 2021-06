Kirghizistan-Tagikistan: colloqui su confini, ministro Esteri riceve ambasciatore a Bishkek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore del Tagikistan a Bishkek, Nazirmad Alizoda, è stato ricevuto dal ministro degli Esteri del Kirghizistan, Ruslan Kazakbaev, con il quale ha discusso del comune impegno alla delimitazione della frontiera dopo gli scontri avvenuti alla fine dello scorso mese di aprile. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri tagiko, secondo cui il diplomatico ha ribadito l’impegno di Dushanbe a “trovare soluzioni accettabili da entrambe le parti e a continuare i negoziati sulla delimitazione e sulla demarcazione della frontiera”. Alla fine dello scorso aprile al confine tra i due Paesi si è combattuto un breve conflitto scaturito da una questione legata alla distribuzione delle risorse idriche in un’area oggetto di contesa territoriale. Dopo la morte di 55 persone, i due governi hanno concordato un cessate il fuoco e hanno raggiunto un accordo per l’istituzione di una commissione congiunta incaricata di ridefinire una parte della frontiera comune. Da allora, tuttavia, non sono mancati episodi di discriminazione e di odio tra i cittadini dei due Paesi.(Res)