Italia-Slovenia: incontro tra sindaco di Trieste Dipiazza e ministra Jaklitsch

- La ministra per gli Sloveni all'estero, Helena Jaklitsch, ha effettuato ieri una visita ufficiale a Trieste dove ha incontrato il sindaco Roberto Dipiazza. Quest'ultimo, come riportato dalla stampa di Lubiana, ha confermato la volontà di collaborare per il completamento del processo di restituzione della Narodni Dom alla comunità slovena. "Non c’è più alcun ostacolo e bisogna solo attendere i tempi tecnici per il passaggio dell’edificio alla comunità slovena da parte dell’università, che in cambio riceverà l’ex ospedale militare", ha affermato il sindaco di Trieste. Jaklitsch ha incontrato nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia anche gli studenti del liceo in lingua slovena Preseren.(Seb)