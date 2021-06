Repubblica Ceca: giovedì la Camera discuterà mozione di sfiducia al governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due coalizioni di partiti di opposizione hanno comunicato di aver raccolto le 50 firme tra i deputati della Camera necessarie alla presentazione della mozione. Spolu conta 40 parlamentari mentre i Pirati e Stan ne hanno 28. Affinché la sfiducia passi alla Camera serve però una maggioranza assoluta dei voti, ovvero 101. Libertà e democrazia diretta (Spd), che conta 19 deputati, ha fatto sapere che voterà a favore della sfiducia. Lo stesso faranno i 3 deputati di Trikolora. A determinare l'esito del voto sarà con ogni probabilità la posizione che esprimerà il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm). Il suo leader, Vojciech Filip, ha incontrato ieri il primo ministro Babis e gli ha riferito che il Kscm deciderà come comportarsi soltanto prima del voto. Filip ha in passato affermato che avrebbe espresso una posizione dopo aver raccolto il parere dei membri della formazione. Da una consultazione interna presso le varie sezioni locali risulta che l'opinione maggioritaria sulla prosecuzione dell'attività del governo è negativa. L'esecutivo di minoranza formato da Ano e dal Partito socialdemocratico (Cssd) ha perso l'appoggio esterno garantito dal Kscm a metà aprile e "Ctk" specula sul fatto che i comunisti possano uscire dall'aula al momento del voto sulla sfiducia. Filip non lo ha tuttavia confermato. I promotori della mozione di sfiducia hanno precisato di non aver negoziato con il Kscm. (segue) (Vap)