Repubblica Ceca: giovedì la Camera discuterà mozione di sfiducia al governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà maggio il presidente ceco, Milos Zeman, ha dichiarato all'emittente radiofonica "Frekvencie 1" che se il governo fosse sfiduciato resterà comunque per il disbrigo degli affari correnti fino alle elezioni dell'ottobre prossimo. Questa posizione è stata ribadita ieri sera durante un incontro con il premier. "L'approccio più logico è lasciare che il governo dimissionario resti in carica", ha detto, evidenziando come ci siano una serie di disegni di legge alla Camera che rischiano di "finire in un cassetto". "A quattro mesi dalle elezioni non è bene provocare destabilizzazioni", ha dichiarato Babis dopo l'incontro. Il governo vuole continuare a lavorare sulla campagna vaccinale e sui preparativi per il rientro a scuola dopo le vacanze. "L'opposizione avrà l'opportunità di fare la sua campagna elettorale. E' la terza volta che ci provano, vediamo che succede", ha continuato il premier. (Vap)