Speciale difesa: Kosovo, presidente Osmani e premier Kurti oggi con Ksf a esercitazione Defender Europe

- La presidente kosovara Vjosa Osmani, il premier Albin Kurti, il ministro della Difesa Armend Mehaj e il comandante delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) Rrahman Rama visiteranno oggi i soldati del Paese impegnati nelle esercitazioni Nato Defender Europe 21. Anche il comandante delle Forze armate statunitensi in Europa e Africa, generale Christopher Cavoli, si è recato nei giorni scorsi in visita in Kosovo per assistere all'esercitazione Defender Europe 21. Il generale Cavoli ha incontrato tra gli altri il ministro della Difesa kosovaro Mehaj e il comandante della missione Nato Kfor, generale Franco Federici. Gli Stati Uniti sostengono la transizione delle Forze di sicurezza kosovare in un una forza di difesa multi-etnica, interoperabile e capace di contribuire alla stabilità ed alla sicurezza globale, si legge in una nota dell'ambasciata Usa a Pristina. (Alt)