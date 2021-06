Kosovo: vice assistente segretario Usa Palmer incontra leader opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice assistente del segretario di Stato Usa Matthew Palmer, nel primo giorno della sua visita in Kosovo, ha incontrato i leader dell'opposizione kosovara. Nella sede del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Palmer ha incontrato insieme all'ambasciatore statunitense a Pristina Philip Kosnett il leader Enver Hoxhaj. "Il futuro del dialogo tra Kosovo e Serbia e le aspettative del Pdk legate al reciproco riconoscimento", sono state il tema centrale del dialogo secondo una nota del partito kosovaro dell'opposizione. Nell'incontro con il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lumir Abdixhiku, accompagnato anche dall'ex premier Abdullah Hoti, Palmer è stato ringraziato per il continuo sostegno fornito dagli Usa al Kosovo. Ultimo incontro con i rappresentanti dell'opposizione kosovara, è stato quello tra Palmer e i rappresentanti dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) guidato da Ramush Haradinaj. (segue) (Alt)