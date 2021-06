Kosovo: ministero Esteri spagnolo a "Nova", non si prevede apertura di ufficio di collegamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo "non ha alcun piano che preveda l'apertura di un ufficio di collegamento a Pristina". È quanto affermato da fonti ufficiali del ministero degli Esteri spagnolo ad "Agenzia Nova" in merito ad una notizia diffusa su questo tema da alcuni media kosovari. A tale proposito dal ministero degli Esteri chiariscono che la posizione della Spagna sul non riconoscimento della dichiarazione d'indipendenza adottata dal Kosovo nel 2008 "non è cambiata e non cambierà se la questione non sarà risolta attraverso il dialogo tra Belgrado e Pristina". Tuttavia, in questo senso, il rilancio del dialogo è considerato "una buona notizia" ed è necessario "cogliere il momento per cercare di raggiungere un accordo che sia accettabile per entrambe le parti e rispettoso del diritto internazionale". A tal fine le fonti ministeriali hanno sottolineato il ruolo svolto dall'Alto rappresentante della Politica estera dell'Ue, Josep Borrell, "che è molto desideroso di aiutare a risolvere il conflitto" e "l'eccellente lavoro" del rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajack "che sosteniamo pienamente". Il governo di Madrid ha poi ribadito di essere pronto a collaborare "al meglio delle sue capacità, in questi sforzi, poiché la priorità della Spagna è la stabilità politica e la prosperità economica dei Balcani". (segue) (Spm)