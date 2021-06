Covid: Crisanti, in Italia contagi sottostimati, mancano 100 mila contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è sicuramente ancora "una sottostima della trasmissione virale in Italia". Lo ha dichiarato il microbiologo dell'università di Padova, Andrea Crisanti, ospite a "Buongiorno" su Sky Tg24, che aggiunge: "Questo non toglie che sia in diminuzione". L’Inghilterra "fa un milione di tamponi al giorno ed ha circa 5-6 mila casi, in leggero aumento, mentre noi ne abbiamo la metà e facciamo molti meno tamponi. Sicuramente il nostro non è un dato reale, soprattutto confrontato con il numero dei decessi. Loro ne hanno 4,5 al giorno e noi solo da pochi giorni siamo scesi sotto i 100", ha precisato Crisanti, che ha aggiunto: "La situazione è decisamente migliorata ma a mio avviso non riflette la situazione attuale in maniera corretta. Dal 26 Aprile ad oggi ci sono stati 7 mila decessi che non si giustificano con il numero di casi registrati, in questi mesi avremmo dovuto avere 100 mila contagiati che non abbiamo". (Rin)