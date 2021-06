Marocco: re Mohammev VI ordina l'apertura delle moschee chiuse a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Awqaf e degli affari islamici del marocco, Ahmed al Tawfiq, ha detto in una sua risposta a un'interrogazione parlamentare alla Camera dei rappresentanti, ieri pomeriggio, che il re Mohammed VI ha dato le sue istruzioni per la riapertura delle moschee chiuse per le misure prese per contenere la diffusione della pandemia. "Questo sarà avviato in modo concordato con le autorità sanitarie e amministrative", ha aggiunto Al Tawfiq. Il ministero, ricorda il sito web "Alyaouma24", aveva deciso di chiudere le moschee a marzo a causa della pandemia, prima di riaprirne un numero limitato.(Mar)